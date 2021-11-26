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Самарское метро планируют достроить до 18-го км Московского шоссе

26 ноября 2021 11:39
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Самарское метро планируют достроить до 18-го км Московского шоссе

В Самаре скорректировали планы по строительству второй ветки метро. Об этом можно судить по проекту поправок в Генеральный план города, который в скором времени представят на общественных обсуждениях.

Изначально вторую ветку метро планировали построить от Самарского (Фрунзенского) моста до Центрального автовокзала. Она включала в себя 6 новых станций:

  • «Хлебная площадь» — под Самарским (Фрунзенским) мостом;
  • «Вокзальная» — на эстакаде, над старым зданием пригородных касс вокзала;
  • «Клиническая» — на пересечении проспекта Карла Маркса и Владимирской;
  • «Карла Маркса» — на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина, над действующей станцией «Московская»;
  • «Революционная» — на пересечении Ново-Московской и Революционной;
  • «Орловская» — на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала.

Но, судя по представленной в проекте карте планируемых транспортных объектов, ветка будет протяженнее. Добавят еще несколько станций метро на Московском шоссе. Их планируют сделать в районе торгового центра «Парк Хаус», пересечения с проспектом Кирова, Ташкентской, Волжским и Ракитовским шоссе. Посмотрите карту.

— Построить вторую ветку метро от Самарского моста до Центрального автовокзала планируется к 2030 году, а до пересечения Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе — к 2040 году, — следует из документов.

Информацию о сроках и месте проведения общественных слушаний мэрия обещала предоставить позднее, пишет 63.ру. С документами можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Вероятно, горожане смогут получить от чиновников пояснения о сроках воплощения идеи строительства третьей линии метро в жизнь. Пока же нужно доделать первую. И на это регион даже получит деньги — правда, в кредит. От проекта строительства станции «Самарская» пришлось отказаться. Сделают только «Театральную». Есть планы по второй ветке метро. Посмотрите схему ее размещения.

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