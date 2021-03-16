Самарский электробус снова выйдет на улицы

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В Самаре в скором времени возобновит работу единственный в областном центре электробус. Транспортное средство должны отремонтировать минские специалисты.

Как рассказали в городском «Трамвайно-троллейбусном управлении», уже в ближайшие дни начнутся ремонтные работы.

Напомним, электробус в Самаре начал курсировать в марте 2020 года. Его маршрут - от Губернского рынка до микрорайона «Южный город». Электробус – это безрельсовое механическое транспортное средство с электрическим приводом, предназначенное для перевозки пассажиров, пишет ГТРК Самара.

Фото: web.archive.org