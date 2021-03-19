Самарских водителей сочли очень аккуратными

63

Тинькофф Страхование на основе данных за 2019-2020 г.г. составило рейтинг регионов, в которых автовладельцы чаще всего обращались за компенсацией в результате ДТП. Самарская область оказалась в тройке самых «аккуратных» регионов этого рейтинга.

Для определения аварийности региона аналитики Тинькофф Страхования выделили показатель частотности совершаемых ДТП. Он учитывает количество полисов в конкретном регионе, а также число обращений от застрахованных автовладельцев, попавших в ДТП в 2019-2020 годах.

В Самарской области зафиксирован один из самых низких показателей частотности совершаемых ДТП. Здесь с этим запросом в страховую обращался лишь практически каждый 10 водитель с полисом. При этом по сравнению с прошлым годом число обращений от водителей из Самарской области, попавших в ДТП, сократилось на 4%.

Также самые аккуратные водители по версии Тинькофф Страхования живут в Воронежской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской областях.

Самыми аварийными регионами России оказались Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край. Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. В остальных регионах из топ-10 в страховую компанию обращается практически четверть автовладельцев.

Первая десятка самых аварийных регионов России по версии Тинькофф Страхования выглядит так: