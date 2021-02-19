Самарских перевозчиков заставят измерить температуру в салонах автобусов

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Затяжным самарским морозам пока не видно ни конца ни края. Жители города с трудом переносят такую погоду, ведь, простояв на остановке, в общественном транспорте они не всегда могут согреться.

— Поручим перевозчикам провести замеры температуры в салонах, провести диагностику отопительного оборудования и соответствующий инструктаж с водителями, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

В Приволжском УГМС дали пока не утешительный прогноз, пишет 63.ру:

— На европейскую территории России пришел холодный арктический воздух, поэтому после непродолжительной оттепели в Самарской области значительно похолодало. В предстоящие дни рабочей недели в нашем регионе сохранятся морозы. А поля повышенного атмосферного давления способствуют погоде без осадков.

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