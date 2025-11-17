108

Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке, которое может решить одну из главных транспортных проблем региона — переправу через Волгу в межсезонье. Когда обычные паромы и лодки не могут ходить из-за льда или распутицы, новый «Ветер» легко продолжит работу.

Эта удивительная машина буквально парит над любой поверхностью — водой, льдом, снегом и даже болотом. Представьте: вместо того чтобы ждать, когда наладят ледовую переправу, вы просто садитесь на этот аппарат и через несколько минут оказываетесь на другом берегу.

Особенно заинтересовались новинкой спасатели МЧС. Они уже прислали свои предложения по доработке, чтобы судно могло помогать в экстренных ситуациях.

Что действительно впечатляет — «Ветер» способен развивать скорость до 90 км/ч по снегу и имеет запас хода 500 километров. При этом самарская разработка оказалась лучше зарубежных аналогов — более маневренная, экономичная и адаптированная к нашим суровым зимам, сообщает ГТРК «Самара».

Проект поддерживает лично губернатор области, так что вскоре эти необычные судна могут стать привычным транспортом для самарцев.