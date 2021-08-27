Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения

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Начало августа для транспортной сферы ознаменовалось важным событием. В компании «Самара Авто Газ», перевозящей самарцев по муниципальным маршрутам, происходит обновление автопарка. Вместительные двенадцатиметровые трехдверные автобусы МАЗ-203, способные перевезти в своем салоне порядка сотни пассажиров, уже появились на улицах города. Готовность к выходу на линию сегодня смогла оценить и общественная комиссия.

«Это очень хорошие машины, компания «МАЗ» выпускает достаточно качественные автомобили. С точки зрения транспортной безопасности автобус оборудован всем чем нужно – здесь есть камеры видеонаблюдения, два монитора в кабине водителя, с помощью которых можно полностью оценить обстановку в салоне, и, конечно, тревожная кнопка», - рассказал руководитель одной из транспортных компаний Петр Барсуков.

В жаркую летнюю погоду несомненным плюсом в новых автобусах является и наличие кондиционера.

«В это лето самарцы столкнулись с небывалой жарой. Когда температура воздуха приближается к сорока, мы сразу говорим об увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний и обострения хронических заболеваний. Комфортные условия в автобусе позволят жителям минимизировать риски для своего здоровья. Конечно, эти десять автобусов это первый шаг, но мы надеемся, что таких шагов будет много, и в будущем весь общественный транспорт Самары будет именно таким», - добавила главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» Анна Дубасова.

Отдельно нужно отметить, что автобусы этого типа полностью оборудованы и доступны как для пассажиров, которые перевозят детей в колясках, так и для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Низкопольный автобус оснащен не только аппарелью, но и специальной площадкой, на которой можно разместиться с коляской. Также салон оборудован видеоэкранами, а бегущая строка проинформирует жителей о том, какая остановка будет следующей.

Эта партия автомобилей поставлена на один из самых загруженных городских маршрутов - №67. Он связывает центр города с отдаленным Красноглинским районом, в частности, с микрорайоном Крутые Ключи, где проживает большое количество людей.

«Автобусы работают здесь с раннего утра и до позднего вечера, двигаясь при этом с минимальным интервалом. Здесь они будут максимально востребованы, и мы надеемся, что и от пассажиров будет самая высокая оценка», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г.о. Самара Юрий Тапилин.

На данный момент такое распределение носит тестовый характер. Позже новые автобусы могут быть поставлены и на другие маршруты.

«В данный момент машины вышли на работу в тестовом режиме. В течение этого времени специалистами нашего предприятия будет проведен мониторинг, в том числе и общественного мнения. Мы всегда открыты для обратной связи. Например, через социальные сети ил по телефону горячей линии. С понедельника, с момента выхода новых автобусов в рейсы, мы собрали уже большое количество положительных отзывов от наших пассажиров. Обновлением автопарка, к слову, перевозчик занимается на постоянной основе», - уточнила представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Подчеркнем также, что появление общественного транспорта со сплит-системой для Самары не в новинку. В июне автопарк троллейбусов пополнили 22 «Адмирала», также оборудованные с максимальной заботой о комфорте передвижения горожан. Появление новых троллейбусов, осуществляющих перевозки по маршруту «Металлург – ЖД Вокзал», стало

возможно благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».