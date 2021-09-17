Самарские автолюбители будут избавлены от обязательного техосмотра

141

Законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств» нацелен на отмену обязательного техосмотра личного транспорта и делает эту процедуру добровольной. Документ получил поддержку правительства и может быть принят до конца текущего года.

Согласно новому законопроекту обязательное ТО отменят для всего частного транспорта за исключением автомобилей и мотоциклов старше четырех лет. Владельцы этих транспортных средств должны будут оформить диагностическую карту при продаже на вторичном рынке, а также для постановки на учет в ГИБДД при смене владельца и при изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля.

Отмена проверки освободит автолюбителей от малоэффективной процедуры, превратившейся в пустую формальность. В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая.

При этом сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет.

«Стоит отметить, что эти изменения никак не затронут коммерческий и пассажирский транспорт, включая такси. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной», - отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Отмена техосмотра – правильное решение! Это было просто формальностью и ненужной обязаловкой. При этом каждый автовладелец обязательно проверяет свою машину в сервисе, по той простой причине, что ему небезразлична собственная безопасность и техническое состояние автомобиля», – прокомментировал инициативу самарский автолюбитель Федор Прохоров.

Законопроект подразумевает, что автомобилисты могут обращаться за проведением ТО по своему усмотрению. В пояснительной записке авторы указывают на то, что обязанность владельца следить за исправностью своего автомобиля и вовремя его ремонтировать вытекает из положений Правил дорожного движения. Согласно ПДД, водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить ТС и в пути обеспечить его исправное техническое состояние вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.