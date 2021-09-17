Самарские автолюбители будут избавлены от обязательного техосмотра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту
В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту
Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября
Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках
Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках
Самарцев предупреждают: В осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами
Самарцев предупреждают: в осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами
Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам
Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.43
-0.42
EUR 85.36
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»
18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские автолюбители будут избавлены от обязательного техосмотра

17 сентября 2021 10:39
141
Самарские автолюбители будут избавлены от обязательного техосмотра

Законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств» нацелен на отмену обязательного техосмотра личного транспорта и делает эту процедуру добровольной. Документ получил поддержку правительства и может быть принят до конца текущего года. 

Согласно новому законопроекту обязательное ТО отменят для всего частного транспорта за исключением автомобилей и мотоциклов старше четырех лет. Владельцы этих транспортных средств должны будут оформить диагностическую карту при продаже на вторичном рынке, а также для постановки на учет в ГИБДД при смене владельца и при изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля.

Отмена проверки освободит автолюбителей от малоэффективной процедуры, превратившейся в пустую формальность.  В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО – очень низкая.

При этом сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. 

«Стоит отметить, что эти изменения никак не затронут коммерческий и пассажирский транспорт, включая такси. Процедура должна стать добровольной только для физических лиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной», - отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Отмена техосмотра – правильное решение! Это было просто формальностью и ненужной обязаловкой. При этом каждый автовладелец обязательно проверяет свою машину в сервисе, по той простой причине, что ему небезразлична собственная безопасность и техническое состояние автомобиля», – прокомментировал инициативу самарский автолюбитель Федор Прохоров.

Законопроект подразумевает, что автомобилисты могут обращаться за проведением ТО по своему усмотрению. В пояснительной записке авторы указывают на то, что обязанность владельца следить за исправностью своего автомобиля и вовремя его ремонтировать вытекает из положений Правил дорожного движения. Согласно ПДД, водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить ТС и в пути обеспечить его исправное техническое состояние вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Теги: автомобилисты Акценты техосмотр

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021, 17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries. Политика
450
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021, 12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
Эта мера господдержки реализуется в целях привлечения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве. Экономика
386
На Госуслугах заработала новая платформа полномочий
16 сентября 2021, 11:39
На Госуслугах заработала новая платформа полномочий
Новый сервис позволяет делегировать полномочия сотрудникам организации и подавать заявления через Госуслуги от ее имени Общество
344
В центре внимания
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
17 сентября 2021  11:21
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
126
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
17 сентября 2021  10:47
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
138
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
466
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
460
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
417
Весь список