Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»

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В понедельник, 8 июля, глава региона Вячеслав Федорищев работает в Екатеринбурге, где проходит Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2024».

В МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» свои экспозиции представили 24 региона России, в их числе и Самара с крупнейшими предприятиями региона. Возглавляет делегацию руководитель области Вячеслав Федорищев.

Сегодня в ходе командировки на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024» Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг». Оно направлено на развитие и модернизацию транспорта общего пользования, включая городской наземный электрический транспорт.

Документ подписали врио губернатора Вячеслав Федорищев и генеральный директор акционерного общества Кирилл Липа.

Трансмашхолдинг – крупнейший российский производитель подвижного состава для железных дорог и городского транспорта. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

«Трансмашхолдинг» – это ведущий производитель техники. Исходя из работы во многих регионах России, он еще и предлагает аналитику, понимание – как правильно составлять транспортные маршруты. Мы договорились о системном взаимодействии. Будем анализировать, правильно ли у нас организовано транспортное сообщение между городами, в Самаре, в Тольятти. Кроме того, важнейший вопрос – это обновление парка транспорта. Мы договорились, что будем идти в этом ключе», – рассказал Вячеслав Федорищев.

Заключенное соглашение позволит решать вопросы развития перевозок пассажиров всеми видами наземного общественного транспорта, их цифровизации и развития транспортной инфраструктуры. Также оно позволит обновлять парк подвижного состава и создавать эффективные условия и механизмы, способствующие развитию и модернизации общественного транспорта.

Генеральный директор Кирилл Липа подчеркнул, что для компании связь с регионами является определяющей.

«Мы производим городской транспорт. Нам очень важно понимать, как развиваются региональные транспортные системы. Для нас важно поддерживать такие контакты, обмениваться информацией, понимать реальные возможности развития транспортной системы. И дальше под эти возможности поддерживать и собственные мощности, и компетенции», – сказал он.

Сотрудничество с крупнейшим российским производителем подвижного состава будет способствовать привлечению инвестиций в транспортную сферу и повышению инвестиционной привлекательности Самарской области.

Фото Андрей Савельев, Информационное агентство "СОВА"