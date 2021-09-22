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Самарская область вошла в десятку по количеству камер на дорогах

22 сентября 2021 09:28
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Самарская область вошла в десятку по количеству камер на дорогах

 Стали известны регионы с самым большим количеством камер на дорогах.

Редакция Автоброкер Клуба, памятуя традиции статистики различных форматов, подготовила для своих читателей подборку регионов РФ, на чьих дорогах установлено наибольшее количество камер ГИБДД, фиксирующих различные нарушения.

Забегая вперед отметим, что Татарстан снова в лидерах (уже не первый год), а Питер, в котором насчитали 488 камер, остался за границами рейтинга. А вот по Чукотке данных ГИБДД не предоставила вовсе.

Самарская область в рейтинге на 8 месте, в ней насчитали 548 камер. 

Стоит отметить, что список был точно таким же, как по итогам 2020 года. Малые отличия заключаются в количестве камер. Где-то их стало больше, а где-то чуточку уменьшилось.

Место в рейтинге Регион(область, город, край, республика) Количество камер ГИБДД
1 Татарстан 4626
2 Москва 4156
3 Московская область 2339
4 Краснодарский край 1768
5 Свердловская область 1246
6 Тюменская область 983
7 Башкирия 911
8 Самарская область 548
9 Новосибирская область 483
10 Нижегородская область 455

 

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