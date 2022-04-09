Самарская ФАС отменила торги самарского Минтранса по дорожной разметке почти на 2 млрд рублей

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Федеральная Антимонопольная служба Самарской области аннулировала торги по дорожной разметке на 1,94 млрд рублей.

Согласно документам, заказчиком был региональный Минтранс, а сами торги выиграла компания «СамараТрансСтрой». Выяснилось, что контракт на три года компании отдали по начальной цене, хотя другие участники аукциона предлагали свои услуги по меньшим суммам. Снижение было до 15%, пишет ГТРК Самара.

Эту информацию обнародовал Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Парламентарий обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести проверку и аннулировать результаты торгов. Антимонопольная после проведенной проверки отменила результаты конкурса, пишет КП Самара.