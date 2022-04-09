Самарская ФАС отменила торги самарского Минтранса по дорожной разметке почти на 2 млрд рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре администратор алкогольного магазина воровал из кассы
В Самаре администратор алкогольного магазина воровал из кассы
Дмитрий Азаров встретился с лидерами приложения «ВВЕРХ» из Самарской области
Дмитрий Азаров встретился с лидерами приложения «ВВЕРХ» из Самарской области
В России впервые ввели требования пожарной безопасности для временных зданий, предназначенных для проведения массовых мероприятий
В России впервые ввели требования пожбезопасности для временных зданий, предназначенных для проведения массовых мероприятий
Захарова призвала быстрее переносить контент с YouTube
Захарова призвала быстрее переносить контент с YouTube
Эксперт: рост курса рубля не продолжится
Эксперт: рост курса рубля не продолжится
Самарский зоопарк разместят ближе к Южному городу
Самарский зоопарк разместят ближе к Южному городу
В центре Самары снесут аварийный дом
В центре Самары снесут аварийный дом
В Тольятти на улице нашли человеческий череп
В Тольятти на улице нашли человеческий череп
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
-1.4
EUR 81.71
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Для всех любителей природы - лекция "Всё о ядовитых растениях Самарской области"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская ФАС отменила торги самарского Минтранса по дорожной разметке почти на 2 млрд рублей

9 апреля 2022 10:33
166
Самарская ФАС отменила торги самарского Минтранса по дорожной разметке почти на 2 млрд рублей

Федеральная Антимонопольная служба Самарской области аннулировала торги по дорожной разметке на 1,94 млрд рублей.

Согласно документам, заказчиком был региональный Минтранс, а сами торги выиграла компания «СамараТрансСтрой». Выяснилось, что контракт на три года компании отдали по начальной цене, хотя другие участники аукциона предлагали свои услуги по меньшим суммам. Снижение было до 15%, пишет ГТРК Самара.

Эту информацию обнародовал Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Парламентарий обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести проверку и аннулировать результаты торгов. Антимонопольная после проведенной проверки отменила результаты конкурса, пишет КП Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
408
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
841
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
477
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
942
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
723
Весь список