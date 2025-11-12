Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн

45

В Самаре началось внедрение системы единого транспортного билета «Тройка», который позволит оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах одной картой.

Мэр города Иван Носков сообщил, что новая система создаётся для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами городского транспорта. Он отметил, что на первом этапе проект будет реализован в муниципальном транспорте, а в дальнейшем карта сможет использоваться и в других городах России.

По словам Носкова, основная цель проекта — удобство, простота и скорость оплаты. Предполагается, что карту «Тройка» можно будет пополнять онлайн через мобильные приложения и терминалы. Её также планируют использовать для безналичной оплаты проезда в обновлённом транспорте.

Мэр добавил, что до конца текущего года в Самаре появится сто новых автобусов. В перспективе система «Тройка» станет совместимой с аналогичными проектами в других городах, включая столицу, что будет удобно для жителей, регулярно совершающих поездки в столицу, пишет Самара-МК.