III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
12 ноября 2025 13:34
В Самаре началось внедрение системы единого транспортного билета «Тройка», который позволит оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах одной картой.

Мэр города Иван Носков сообщил, что новая система создаётся для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами городского транспорта. Он отметил, что на первом этапе проект будет реализован в муниципальном транспорте, а в дальнейшем карта сможет использоваться и в других городах России.

По словам Носкова, основная цель проекта — удобство, простота и скорость оплаты. Предполагается, что карту «Тройка» можно будет пополнять онлайн через мобильные приложения и терминалы. Её также планируют использовать для безналичной оплаты проезда в обновлённом транспорте.

Мэр добавил, что до конца текущего года в Самаре появится сто новых автобусов. В перспективе система «Тройка» станет совместимой с аналогичными проектами в других городах, включая столицу, что будет удобно для жителей, регулярно совершающих поездки в столицу, пишет Самара-МК.

