Самара вошла в число популярных авианаправлений в январе 2021 года

87

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне летали в январе и как изменились цены на авиабилеты. В топе у путешественников из Москвы — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. Билеты из Москвы обходились покупателям дешевле в среднем на 17%. Путешественники из Санкт-Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград, а за билеты платили в среднем на 21% меньше, чем год назад.

По данным аналитиков Туту.ру, из Москвы в январе чаще всего летали в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. В топ-10 популярных направлений также входят Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Кроме того, путешественники из Москвы часто летали в Казань, Мурманск, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Челябинск, Самару, Тюмень и Омск. По сравнению с январем прошлого года в топ-20 востребованных направлений с вылетом из Москвы также вошел Ставрополь, а выпал из топ-20 маршрут Москва — Сургут.

Средний чек за перелет из Москвы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17% меньше, чем год назад. Среди направлений из топ-20 больше всего сократились средние чеки за билеты в Ставрополь (-54%), Екатеринбург (-41%), Новосибирск (-37%), Волгоград (-34%) и Санкт-Петербург (-33%).

Среди зарубежных направлений путешественников из Москвы в январе больше всего привлекали страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), а также Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средний чек за перелет за рубеж из Москвы вырос почти в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей. При этом билеты в Стамбул обходились на 14% дешевле, чем год назад, а в Анталью — на 20% дешевле.

Из Санкт-Петербурга в январе чаще всего летали в Москву (каждый пятый билет), Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград. Аналитики Туту.ру отмечают, что популярность Мурманска у путешественников из Санкт-Петербурга резко возросла: в прошлом январе он был на 12 месте, а теперь — на 4-м.

Также в топ-10 направлений у авиатуристов из Санкт-Петербурга вошли Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань и Архангельск. Кроме того, были популярны Самара, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Сыктывкар, Саратов и Волгоград. По сравнению с прошлым годом из топ-20 выпал маршрут Санкт-Петербург — Сургут.