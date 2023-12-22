S7 урегулировала отношения с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам

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Авиакомпания S7 ("Сибирь") урегулировала с зарубежными лизингодателями ситуацию по 45 самолетам, сообщил перевозчик.

"Лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", — говорится в пресс-релизе.

В урегулировании ситуации участвовала страховая компания НСК.

Отмечается, что речь идет о 45 среднемагистральных самолетах, что составляет почти половину флота авиакомпании, а также четырех авиадвигателях.

Источник на авиарынке сообщил РИА Новости, что общая сумма сделки составила порядка 45-50 миллиардов рублей, включая собственные средства S7 Group.

В авиакомпании добавили, что продолжают вести переговоры с зарубежными лизингодателями в отношении других бортов.