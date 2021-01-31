Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух лет планируется расселить еще 121 многоквартирный аварийный дом, где проживает более 2 тысяч человек.
В Самаре приступили к реализации третьего этапа программы переселения граждан
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7207.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В этом году 266 мальчишек из дворовых хоккейных команд Самары встретились на льду турнира.
В Самаре завершился городской этап соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Во Франции вводятся новые жесткие ограничительные меры
Во Франции вводятся новые жесткие ограничительные меры
Четверо пациентов, пострадавших в аварии под Сызранью, переведены в Самару
Четверо пациентов, пострадавших в аварии под Сызранью, переведены в Самару
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
Митингующим в Самаре не дали собраться у Звезды»
Митингующим в Самаре не дали собраться у «Звезды»
На Украине без электричества остались почти 70 населенных пунктов
На Украине без электричества остались почти 70 населенных пунктов
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.06
EUR 92.3
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков
На ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

S7 Airlines запустила сервис аренды самолетов

31 января 2021 11:41
175
S7 Airlines запустила сервис аренды самолетов

Авиакомпания S7 Airlines запустила сервис бронирования пассажирских самолетов S7 Select. На данный момент клиенты могут арендовать Airbus A319 Extra Edition.

Заказать самолет может любой желающий. Цена зависит от маршрута, времени, класса и наличия дополнительных услуг.

Сейчас арендовать самолет можно только внутри России с вылетом в Москву или из Москвы. В будущем география сервиса будет расширяться.

Например, полет из Москвы в Краснодар для 96 пассажиров (24 в бизнес-классе и 72 в экономклассе) обойдется в 1 235 630 руб. или 12 871 руб. за человека.

В эту стоимость входит багаж и ручная кладь, одно место для спортивного снаряжения и стандартное питание. Пользователи также могут оформить специальное питание, провоз животных и другие пожелания. Цены за дополнительные опции обсуждаются отдельно.

Стоимость аренды самолета фиксированная и не зависит от количества пассажиров, поэтому, если вы захотите вдвоем полететь из Москвы в Краснодар, все равно заплатите 1 235 630 руб.

После оформления заявки на сайте с клиентом свяжется оператор для подтверждения заказа. Затем надо будет указать данные всех пассажиров и оплатить аренду.

Оплата происходит в два этапа:

1. Депозит: вносится в течение одного рабочего дня после подтверждения заказа
2. Оставшиеся сумма: оплачивается не позднее, чем за 24 часа до вылета

После оплаты компания отправляет электронные билеты для каждого пассажира. В день вылета в аэропорту Домодедово происходит обычная посадка на рейс, включающая регистрацию, сдачу багажа и контроль безопасности, пишет iphones.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
30 января 2021  17:28
Константин Пресняков: "Есть планы по развитию сотовой связи, в том числе предоставлению доступа в интернет на территории национального парка "Самарская Лука".
В Самарской области региональное правительство планирует расширить зону доступа к мобильному интернету
Константин Пресняков: " Есть планы по развитию сотовой связи, в том числе предоставлению доступа в интернет на территории национального парка "Самарская...Экономика региона
350
29 января 2021  19:50
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.
В Правительстве региона обсудили вопросы проектирования третьей очереди особой экономической зоны «Тольятти».
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году. Экономика региона
1123
29 января 2021  13:19
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
Она используется для расчета соцвыплат гражданам. Экономика региона
2375
Весь список
Финансы и Банки
30 января 2021  12:50
В современном мире многие пользуются банковскими картами. Речь идет о платежном инструменте, с помощью которого можно удобно оплачивать покупки, причем и в онлайн, и в офлайн магазинах.
Банковские карты – виды и особенности
В современном мире многие пользуются банковскими картами. Речь идет о платежном инструменте, с помощью которого можно удобно оплачивать покупки, причем и в...Финансы и Банки
264
29 января 2021  14:05
Слово «банкрот» в нашем языке всегда имело негативный окрас, в связи с чем вокруг покупки имущества у несостоятельного лица сложилось не мало мифов.
6 мифов о покупке имущества банкрота
Слово «банкрот» в нашем языке всегда имело негативный окрас, в связи с чем вокруг покупки имущества у несостоятельного лица сложилось не мало мифов. Финансы и Банки
792
29 января 2021  13:55
В России прогнозируют закрытие до 30 банков за 2021 год
В России прогнозируют закрытие до 30 банков за 2021 год
Экономисты международного агентства S&P заявили о падении доходов банков в России на 1,6 триллиона рублей в течение двух лет до исторического минимума. Финансы и Банки
856
Весь список
Строительство
30 января 2021  12:42
Когда необходим ремонт, реконструкция или возведение нового здания, всегда возникает необходимость в демонтаже строительных сооружений.
Демонтажные работы – профессионально в Ремонт-Актив Москва
Когда необходим ремонт, реконструкция или возведение нового здания, всегда возникает необходимость в демонтаже строительных сооружений. Строительство
293
29 января 2021  09:31
Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ Орбита»
Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ «Орбита»
Слушание по делу уже назначено. Строительство
850
28 января 2021  14:02
Семь перспективных территорий в Самаре определили под комплексную застройку
Семь перспективных территорий в Самаре определили под комплексную застройку
Власти надеются, что инвесторы проявят интерес к этим участкам. Строительство
1245
Весь список
Материалы и технологии
30 января 2021  12:54
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий. По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по распространенности, уступая по количеству лишь кислороду и кремнию.
Почему алюминий один из самых распространенных металлов
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий . По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по...Материалы и технологии
220
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
1156
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
3690
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
8393
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
10403
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
11727
Весь список
Бизнес
30 января 2021  12:52
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже рыночных.
Торги по банкротству – агрегатор торгов БанкротБаза
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже...Бизнес
244
29 января 2021  16:52
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Бизнес
815
29 января 2021  15:39
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля. 
Предпринимателям продлили срок перехода с ЕНВД на «упрощенку» до 31 марта
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля.  Бизнес
745
Весь список
Новости компаний
30 января 2021  12:47
В современном мире востребованы бензогенераторы, оптимально подходящие для эксплуатации в минусовые температуры на стройке или лесоповале.
Бензиновые генераторы – особенности
В современном мире востребованы бензогенераторы, оптимально подходящие для эксплуатации в минусовые температуры на стройке или лесоповале. Новости компаний
267
29 января 2021  15:53
Временные изменения в расписании.
Самарский «Стриж» из Петербурга с 15 марта проследует через Москву без остановки
Временные изменения в расписании. Новости компаний
873
28 января 2021  10:25
Сотрудники КНПЗ получили награды от Губернатора Самарской области
Сотрудники КНПЗ получили награды от Губернатора Самарской области
Нефтепереработчики удостоены памятных знаков «За служение людям». Новости компаний
1071
28 января 2021  10:14
«Самарские распределительные сети» подводят итоги работы по профилактике электротравматизма
«Самарские распределительные сети» подводят итоги работы по профилактике электротравматизма
Из-за перевода учебных заведений на дистанционное обучение, традиционные уроки электробезопасности проводились только в начале 2020-го года и с сентября по ноябрь. Новости компаний
1055
Весь список
IT и Коммуникации
29 января 2021  00:15
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки.
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. IT и Коммуникации
1034
27 января 2021  12:29
Лицензия игры Майнкрафт
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, которая покорила многих игроков со всего мира. Причем играют в нее независимо от пола, возраста или...IT и Коммуникации
816
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
2479
Весь список
Транспорт
31 января 2021  11:41
S7 Airlines запустила сервис аренды самолетов
S7 Airlines запустила сервис аренды самолетов
Стоимость аренды самолета фиксированная и не зависит от количества пассажиров,. Транспорт
175
31 января 2021  10:45
В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро
В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро
Еще одно изменение коснулось схемы движения трамваев. Транспорт
326
30 января 2021  18:33
Особенности яхты: над яхтой Feadship 67m ANNA I  работал известный британский дизайнер Майкл Лич, он разработал внешний вид и интерьер яхты. На борту яхты расположены 7 удобных и кают.
Великолепная яхта Feadship 67m ANNA I - роскошь и стиль
Особенности яхты: над яхтой Feadship 67m ANNA I  работал известный британский дизайнер Майкл Лич, который разработал внешний вид и интерьер яхты. Транспорт
211
30 января 2021  12:00
Поезда "Стриж" Санкт-Петербург - Самара временно останутся без остановки в Москве
Поезда "Стриж" Санкт-Петербург - Самара временно останутся без остановки в Москве
С 15 марта составы будут следовать без остановки на Курском вокзале. Транспорт
892
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
2529
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
8520
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
9100
Весь список
Новости региона
27 января 2021  13:36
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей...Новости региона
1098
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
9197
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
8930
Весь список
Электронные технологии
28 января 2021  12:12
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками.
Сколько стоит репост на специализированном сервисе
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками. Электронные технологии
759
26 января 2021  12:26
Как набрать подписчиков в Ютубе бесплатно и платно
Подготовка качественного контента – важное, но не единственное условие успеха на YouTube. Даже содержательные видеоролики могут иметь малое количество...Электронные технологии
1210
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
9421
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
9095
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
8736
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
9004
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
4677
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
6842
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
8653
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
3098
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
6033
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
7855
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
10878
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
18400
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
15667
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
21754
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
20960
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
12194
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
9638
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
9017
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
38109
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
39852
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
39420
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
32279
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
32816
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
31 января 2021  13:10 
От коронавируса в Самарской области умерли еще восемь человек
За сутки на 31 января выявлены 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
234
Митингующим в Самаре не дали собраться у Звезды»
31 января 2021  12:59 
Митингующим в Самаре не дали собраться у «Звезды»
Сейчас они пытаются идти по другим улицам, пишут в социальных сетях Происшествия
333
В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро
31 января 2021  10:45 
В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро
Еще одно изменение коснулось схемы движения трамваев. Транспорт
317
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом
30 января 2021  14:00 
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с автобусом
На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек. Происшествия
1490
Снова резкий рост: 305 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
30 января 2021  12:50 
Снова резкий рост: 305 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
За сутки умерли еще два человека. Здравоохранение
1382
Весь список
Акценты
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.
29 января 2021  16:15 
Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры. Социум
1951
Госуслуги встают на «цифровые рельсы».
28 января 2021  18:18 
Во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, стартовала цифровая трансформация
Госуслуги встают на «цифровые рельсы». Социум
2629
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
28 января 2021  14:38 
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
2841
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2942
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
10219
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
10710
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
1962
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
3622
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
4267
Весь список