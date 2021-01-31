S7 Airlines запустила сервис аренды самолетов

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Авиакомпания S7 Airlines запустила сервис бронирования пассажирских самолетов S7 Select. На данный момент клиенты могут арендовать Airbus A319 Extra Edition.

Заказать самолет может любой желающий. Цена зависит от маршрута, времени, класса и наличия дополнительных услуг.

Сейчас арендовать самолет можно только внутри России с вылетом в Москву или из Москвы. В будущем география сервиса будет расширяться.

Например, полет из Москвы в Краснодар для 96 пассажиров (24 в бизнес-классе и 72 в экономклассе) обойдется в 1 235 630 руб. или 12 871 руб. за человека.

В эту стоимость входит багаж и ручная кладь, одно место для спортивного снаряжения и стандартное питание. Пользователи также могут оформить специальное питание, провоз животных и другие пожелания. Цены за дополнительные опции обсуждаются отдельно.

Стоимость аренды самолета фиксированная и не зависит от количества пассажиров, поэтому, если вы захотите вдвоем полететь из Москвы в Краснодар, все равно заплатите 1 235 630 руб.

После оформления заявки на сайте с клиентом свяжется оператор для подтверждения заказа. Затем надо будет указать данные всех пассажиров и оплатить аренду.

Оплата происходит в два этапа:

1. Депозит: вносится в течение одного рабочего дня после подтверждения заказа

2. Оставшиеся сумма: оплачивается не позднее, чем за 24 часа до вылета

После оплаты компания отправляет электронные билеты для каждого пассажира. В день вылета в аэропорту Домодедово происходит обычная посадка на рейс, включающая регистрацию, сдачу багажа и контроль безопасности, пишет iphones.ru.