с апреля из Самары в Курумоч электричка будет ходить четыре раза в неделю

218

Об этом сообщили в пассажирской транспортной компании.

Так, с 16 апреля текущего года электропоезд будет осуществлять движение из областного центра в Курумоч по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправление 7:07 утра. Прибытие в 8:37 утра. Из Курумоча отправление будет осуществляться в 12:01 с прибытием в Самару в 13:28.

Кроме этого изменяется движение других пригородных поездов. В частности, поезд № 6302/6301 будет отправляться в рабочие дни в 5:50 со станции Пятилетка по направлению на станцию Жигулевское море с прибытием в 7:40.

Пригородный поезд № 6302/6301 по выходным дня будет отправляться в 5:50 со станции Пятилетка до станции Отвага, куда прибудет в 8:18 утра.

Также в рабочие дни поезд № 6312/6311 будет отходить в 17:56 со станции Жигулевское Море с 20:16 вечера, пишет samara.tsargrad.