С 5 марта на станции метро «Гагаринская» вход и выход будут организованы по новой схеме

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Ради удобства и безопасности пассажиров, обеспечения работ по капремонту эскалаторов: с 5 марта на станции метро «Гагаринская» изменится организация входа в «подземку» и выхода из неё.

На станции метрополитена «Гагаринская» вход и выход будут организованы по новой схеме – через вестибюль № 2, расположенный со стороны проезда Митирёва. При этом сам порядок, в том числе в части обеспечения безопасности пользования «подземкой», а также возможностей оплаты проезда, приобретения жетонов и пополнения транспортных карт останется прежним.

Вместе с тем вестибюль № 1, расположенный ближе к улице Революционной, временно приостанавливает работу с завтрашнего дня – это необходимо для того, чтобы провести плановый капитальный ремонт комплекса эскалаторов.

Специалисты рассчитывают на то, что период, в течение которого один из вестибюлей будет закрыт, составит от 2-х до 3-х лет. Предпринимаемые меры направлены на повышение безопасности перевозок.

Фото: администрация Самары