С 28 марта аэропорт Курумоч перешел на весенне-летнее расписание

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Самым востребованным остается столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будут совершаться до 15 рейсов в сутки. В Санкт-Петербург будут выполняться до 4 рейсов в день. Кроме того, из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут и другие города России.



Количество рейсов на российские курорты увеличится – в Симферополь и Сочи полеты будут выполняться ежедневно, по некоторым дням недели запланировано два рейса в день Симферополь и по 4 рейса в день в Сочи. В летнем расписании вновь появятся рейсы в Анапу – авиакомпания Nordwind планирует полеты на популярный российский курорт по средам и воскресеньям.



Лидером международного направления останется Турция. Полеты в Анталью будут выполнять авиакомпании Azur Air, «Уральские авиалинии», Nordwind, Royal Flight, Red Wings, IFly, «Россия», а также новый на данном направлении перевозчик – авиакомпания «Ямал». Рейсы запланированы ежедневно, в некоторые дни недели в расписании можно увидеть до семи рейсов в день.



В Даламан туристы смогут полететь рейсами Azur Air и Nordwind – полеты запланированы с частотой до пяти рейсов в неделю. В Бодрум полеты два раза в неделю запланировала авиакомпания Royal Flight.

расписании заявлены рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и Red Wings в Ларнаку (Кипр). Частота рейсов варьируется, но в пиковый сезон полеты на популярный курорт запланированы шесть раза в неделю.

Впервые в расписании самарского аэропорта появились рейсы в Каир (Египет). Полеты один раз в неделю с вылетом из Самары по вторникам планирует осуществлять Azur Air. Еще одно новое направление планируют открыть «Уральские авиалинии» - полеты в Тамчы (Международный аэропорт Иссык-Куль, Киргизия) из Самары запланированы с частотой один раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.