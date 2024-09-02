С 1 сентября в регионах РФ стали массово отключать дорожные камеры

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С 1 сентября в регионах России начали массово отключать дорожные камеры. По данным издания "Коммерсант", это связано с масштабной перенастройкой автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Отмечается, что работу временно прекратят до четверти всех дорожных комплексов.

"Новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, вступившие в силу, предусматривают строгий перечень условий размещения комплексов и правил их обозначения", – говорится в материале.

Авторы отмечают, что, например, в Московской области региональный Минтранс выявил 87 камер, не соответствующих новым стандартам. В Татарстане таких камер оказалось 95, в Омской области – 23. В свою очередь власти Свердловской области переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов камеры на 28 участках дорог.

При этом утверждается, что комплексы в Воронежской и Челябинской областях полностью соответствуют установленным нормам и готовы к работе в новых условиях.

Согласно актуальным правилам, камеры фотовидеофиксации должны располагаться в первую очередь в очагах аварийности и на определенных участках дорог – в частности, на перекрестках, выделенных полосах, пешеходных переходах, пишет Смотрим.