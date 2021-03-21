С 1 мая в России заработают новые правила купли-продажи авто с пробегом

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С 1 мая 2021 года изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей. Осуществлять сделку можно будет с помощью портала госуслуг. Об этом стало известно из приказа Минцифры.

Благодаря изменениям пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн.

Провести сделку через «Госуслуги» смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер, пишут "Известия"

Эксперты также отметили, что оформление сделки через сайт госуслуг позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце. Например, наложены ли на авто какие-либо ограничения, штрафы или задолженности, пишет Autonews.

Фото: Pixabay.com