Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой.
В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный, порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).
Временно ограничено движение для региональных автобусов и маршрутного транспорта на участках федеральных дорог
Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
РЖД планирует запустить первый полностью беспилотный поезд в 2026 году
Так, только в ночь на 19 января в расчистке самарских улиц задействовали 250 единиц специализированной техники и 87 дорожных рабочих, которые трудились вручную.
В Самаре расчистка дорог ведется под пристальным вниманием специалистов и общественников
Это самый резкий рост с 2008 года.
Росстат: перелеты по России в «экономе» подорожали на 22% за год
Она похитила денежные средства организации на сумму не менее 950 тысяч рублей.
Сотрудница самарской микрокредитной организации предстанет перед судом за мошенничество
Между ними произошла ссора на почве ревности.
Самарец, убивший своего знакомого во время пьяной драки, предстанет перед судом
Он получил перелом голеностопа.
Мэр Каменск-Шахтинска поскользнулся у здания администрации и сломал ногу
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.31
EUR 96.59
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

РЖД планирует запустить первый полностью беспилотный поезд в 2026 году

19 января 2024 21:40
163
Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

Полностью беспилотный поезд запустят в России в 2026 году, сообщил глава РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

«Полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что «Финист», полностью замещенный электропоезд, буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — сказал Белозеров.

«Финист» — импортзамещенная версия «Ласточки». Эти поезда были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, в России они выпускались с 2014 года на заводе «Уральские локомотивы».

Российский аналог имеет пять вагонов и 416 мест (в «Ласточке» их 346), сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду друг за другом, мест друг напротив друга нет. Также было увеличено число туалетов — три вместо двух. Название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения, отмечали в РЖД.



 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
355
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
348
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
319
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
516
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
646
Весь список