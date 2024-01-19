РЖД планирует запустить первый полностью беспилотный поезд в 2026 году

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Полностью беспилотный поезд запустят в России в 2026 году, сообщил глава РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

«Полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что «Финист», полностью замещенный электропоезд, буквально сейчас появился, и мы, соответственно, на него сейчас навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — сказал Белозеров.

«Финист» — импортзамещенная версия «Ласточки». Эти поезда были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, в России они выпускались с 2014 года на заводе «Уральские локомотивы».

Российский аналог имеет пять вагонов и 416 мест (в «Ласточке» их 346), сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду друг за другом, мест друг напротив друга нет. Также было увеличено число туалетов — три вместо двух. Название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения, отмечали в РЖД.





