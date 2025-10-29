РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте

76

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) отменила автоматическую опцию покупки постельного белья при бронировании билетов в плацкартные вагоны.

В пресс-службе ФПК уточнили, что теперь в стоимость билетов не входит белье, его можно приобрести отдельно. Отмечается, что при покупке билетов на сайте ОАО «РЖД» или через приложение «РЖД пассажирам» о дополнительной услуге информируют с помощью уведомления. Если покупать билет в кассе, о такой опции должен проинформировать кассир. Если при покупке билета не оплатить белье, его можно будет получить у проводника в поезде за дополнительную плату, пишет Коммерсантъ.