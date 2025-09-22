Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам

78

Росстандарт согласовал отзывную программу мероприятий по устранению документарных нарушений, из-за которых ранее было приостановлено действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) у грузовиков Sitrak типа ZZHS. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 22 сентября.

Программа предоставлена компании «Синотрак Рус», которая является официальным представителем марок Sitrak и Howo на российском рынке.

«Согласованная программа мероприятий включает в себя устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей Sitrak типа ZZHS. В связи с этим представление транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в официальные дилерские центры не требуется», — объяснили в Росстандарте.

Ведомство уточнило, что сейчас также идет процесс согласования программ мероприятий в отношении других грузовых транспортных средств, у которых ранее было приостановлено ОТТС, пишут "Известия".