Росстандарт показал изображение нового дорожного знака

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Опубликовано окончательное изображение таблички с предупреждением о фиксации нарушений ПДД с помощью камер. Теперь такой знак можно ставить только при заезде в населенный пункт, а не перед каждым комплексом.

Как объяснили Autonews.ru в пресс-службе Минтранса, обсуждаемые изменения потребовали бы значительных финансовых затрат, связанных с изготовлением, демонтажом старых и монтажом новых знаков. При этом использование принятого варианта изображения знака 6.22 не потребует дополнительных расходов бюджетных средств всех уровней.



Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» будет по-новому информировать водителей о наличии контроля за соблюдением правил дорожного движения и поможет избавиться от нагромождения знаков на дорогах. При заезде в населенный пункт можно будет ставить одну такую табличку, предупреждающую о камерах на пути, а не перед каждым устройством. Речь идет не только о стационарных, но и передвижных комплексах — так называемых треногах.

Согласно изменениям в ПДД, вне населенного пункта такие знаки будут устанавливать на расстоянии 150-300 м до начала зоны контроля. А в населенных пунктах — только на въездах совместно с табличками с названиями населенных пунктов, а также с дорожными знаками 5.232 и 5.25, обозначающими начало населенного пункта.



