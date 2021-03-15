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Россияне стали на 37% меньше летать на самолетах

15 марта 2021 12:51
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Россияне стали меньше летать на самолетах

Пассажиропоток российских авиакомпаний в феврале этого года сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба Росавиации.

«По оперативным данным, в феврале 2021 российские перевозчики обслужили 5,1 млн пассажиров, что на 37 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 10,22 млрд пассажирокилометров», ― говорится в сообщении.

При этом в ведомстве указали на то, что в феврале у авиакомпании «Победа» отмечается рост объемов авиаперевозок ― она обслужила 845 тыс. пассажиров, что на 3% выше чем в этот месяц 2020 года.

В свою очередь, услугами авиаперевозчика «Сибирь» в феврале воспользовались 1,06 млн пассажиров, что на 15% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого. «Аэрофлот» в прошлом месяце перевез 993 тыс. пассажиров (– 60%), «Уральские авиалинии» ― 403 тыс. пассажиров (– 33%), а авиакомпания «Россия» ― 400 тыс. пассажиров (– 21%).

12 марта руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что, несмотря на незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у перевозчиков, российские авиакомпании не обладают признаками банкротства.

Днем ранее заместитель генерального директора «Аэрофлота» заявил, что рынок внутренних авиаперевозок по России может восстановиться во второй половине 2022 ― начале 2023 года, пишут "Известия".

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