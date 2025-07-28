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Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

28 июля 2025 09:10
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Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 15-е место среди 32 стран Европы по доступности бензина. Об этом сообщает РИА Новости по итогам собственного исследования (Сербия, Албания, Босния и Герцеговина и Черногория в рейтинге не фигурируют).

Россия, Белоруссия и Казахстан стали единственными странами в рейтинге, стоимость бензина в которых подорожала в 2025 году. В то время как в большинстве европейских стран из-за почти полного отсутствия инфляции цены снизились из-за трендов на мировом рынке энергоресурсов.

Самая низкая номинальная стоимость бензина в Европе зафиксирована в Казахстане, на втором месте по стоимости топлива находится РФ, на третьем — Белоруссия, затем следуют Молдавия и Болгария. Тем не менее, если рассматривать цены на бензин в привязке к заработной плате, то самым доступным он является в Люксембурге, где на средний оклад можно приобрести 2875 л бензина. На втором месте оказывается Великобритания с 2527 л, третье занимает Норвегия. Россия занимает 15-ю строчку, располагаясь ниже Испании и сразу над Казахстаном.

Помимо лидеров списка, Россию обгоняют по доступности бензина Испания, Кипр, Франция, Дания, в которой цены на бензин являются самыми высокими и составляют в пересчете почти 180 рублей, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Австрия.

Ниже России в рейтинге находится Казахстан, другие страны бывшего социалистического лагеря и бывшие республики СССР. Последнюю строчку занимает Молдавия. В этих странах жители на среднюю заработную плату могут купить менее 800 л бензина, пишет Газета. 

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