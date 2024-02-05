Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи

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В Госдуме предложили запретить авиакомпаниям отсаживать детей от родителей в самолетах

Депутаты партия "Единая Россия" готовят поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации. Они намерены ввести обязательство для авиакомпаний – запретить рассаживать родителей и их детей в самолетах. Об этом изданию "Известия" сообщила первый зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости", – отметила Буцкая.

В настоящее время авиаперевозчикам лишь рекомендовано не разъединять семьи в самолетах. Но каждая авиакомпания по-своему трактует эту рекомендацию и устанавливает соответствующее правило. Единого обязательства по этой теме сейчас на авиалиниях нет. Инициатива депутатов должна устранить этот пробел.