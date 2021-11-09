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Роспотребнадзор назвал способы избежать обмана в автосалоне

9 ноября 2021 13:44
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Роспотребнадзор назвал способы избежать обмана в автосалоне

Роспотребнадзор 9 ноября разъяснил, как избежать обмана и навязывания дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах.

Так, чтобы не стать жертвой обмана при покупке автомобиля, необходимо внимательно исследовать отзывы о компаниях-продавцах автомобилей. Кроме того, при выборе следует учитывать уполномочен ли автосалон официальным дилером на продажу автомобилей той или иной марки.

После того, как выбран автосалон с хорошей репутацией, необходимо проверить информацию, указанную на его сайте. Также следует изучить объем дополнительной информации, которая должна включать в себя телефоны продавца, адрес, образцы типовых договоров, информацию о гарантии, стоимости автомобилей.

С осторожностью следует относится к предложениям продажи машины по цене ниже рыночной. При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить его историю, воспользовавшись информацией на официальном сайте Госавтоинспекции, пишут "Известия".

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