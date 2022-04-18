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Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Временный запрет будет действовать до 25 апреля. Об этом пишет ТАСС.

«До 25 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отмечается, что остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Для полетов на юг туристам рекомендуется использовать авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.