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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России

24 февраля 2022 09:51
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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России

Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщает Росавиация.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, отмечает Росавиация.

"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", — сссылается на сообщение РИА Новости.

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