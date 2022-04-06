Росавиация продлила запрет полетов на юге России

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Зона полетов в 11 городах России признана небезопасной для гражданских воздушных судов с начала военной операции на Украине. Последнее ограничение действовало до 7 апреля

Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.



«До 13 апреля 2022 года 3:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — объявила Росавиция.



Российские авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.



Страны Евросоюза, США и некоторые другие государства также закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ввела ответные меры для 36 стран. Помимо этого Росавиация рекомендовала авиалиниям с самолетами в иностранном лизинге отменить рейсы за рубеж — те так и поступили. Позже авиакомпании начали возобновлять сообщение по некоторым направлениям с помощью отечественных самолетов.

