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Росавиация продлила запрет полетов на юге России

6 апреля 2022 10:58
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Росавиация продлила запрет полетов на юге России

Зона полетов в 11 городах России признана небезопасной для гражданских воздушных судов с начала военной операции на Украине. Последнее ограничение действовало до 7 апреля
Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«До 13 апреля 2022 года 3:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — объявила Росавиция.

Российские авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Страны Евросоюза, США и некоторые другие государства также закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ввела ответные меры для 36 стран. Помимо этого Росавиация рекомендовала авиалиниям с самолетами в иностранном лизинге отменить рейсы за рубеж — те так и поступили. Позже авиакомпании начали возобновлять сообщение по некоторым направлениям с помощью отечественных самолетов.
 

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