Росавиация продлила запрет на полеты на юг России

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Росавиация продлила режим закрытого неба над югом России до 7 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Российским авиакомпаниям порекомендовали выстраивать маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает Росавиация.

В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты продолжат работу в обычном режиме. Ранее источник издания «Ридус» сообщал, что ограничения на полеты продлятся до конца майских праздников. Ранее Росавиация уже несколько раз продлевала запрет на полеты на юг России. Предполагалось, что он будет снят 1 мая, пишет Ура.ру.