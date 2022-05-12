Росавиация продлила ограничения полетов на юг России до 19 мая

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 19 мая. Это 12-е продление ограничения с начала военной операции российских войск на Украине.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям Росавиация рекомендовала использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения полетов на юг страны начались после начала военной операции на Украине. Сначала такой режим ввели до 2 марта. После этого Росавиация продлевала его 12 раз: 8, 14, 20 и 26 марта; до 1, 6, 12, 19 и 25 апреля; до 1 и 7 и 13 мая. На фоне ограничения авиаполетов операторы гостиниц снижают цены на проживание для туристов на 15-45%, хотя еще в марте повышали их, пишет Коммерсантъ.