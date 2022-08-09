Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ

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Росавиация снова продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Об этом 9 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мера будет действовать до 17 августа.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — напомнили в Росавиации.

Российским авиаперевозчиками рекомендовали использовать для перевозки пассажиров аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

С изменениями работы аэропортов и авиакомпаний можно ознакомиться на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

В предыдущий раз Росавиация продлевала ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 5 августа, пишут "Известия".