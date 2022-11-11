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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 21 ноября

11 ноября 2022 10:48
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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 21 ноября

Росавиация продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 21 ноября. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября 2022 года", - отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине, пишет ТАСС.

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