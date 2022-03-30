Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городах

184

Ограничение полетов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России продлевается до 7 апреля, сообщила пресс-служба Росавиации. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



«До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты», — говорится в сообщении.



Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты и задействовать для этого работающие в штатном режиме аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. «Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — добавили в ведомстве.



Режим ограничения полетов впервые ввели 24 февраля, в день начала российской военной операции, из-за «осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине». Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов. С тех пор ограничения продлевались, последний раз с 24 марта — до 1 апреля, пишет РБК.

