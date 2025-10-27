Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании "Ангара" на перевозки

107

Сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок авиакомпании "Ангара" аннулируют. Такое решение приняла Росавиация, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы с 5 ноября.

"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок", – говорится в публикации.

Отмечается, что авиакомпании запретили перевозки на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. В сообщении подчеркивается, что решение приняли для обеспечения безопасности полетов.

Перевозчик закрыл продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Тем людям, кто купил билеты на даты после 5 ноября, когда компания уже не сможет осуществлять полеты, предлагают сделать возврат с полной компенсацией или переоформить билеты на рейсы других авиакомпаний.

Так, по тем маршрутам будут летать самолеты перевозчиков "Ираэро", "Аврора" и "Хабаровские авиалинии", пишет Смотрим.