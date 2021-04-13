Резидент «Жигулевской долины» успешно тестирует свои разработки на Куйбышевской ЖД

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На инфраструктуре Куйбышевской железной дороги проводятся опытные испытания прототипа системы контроля и мониторинга состояния скально-обвальных участков. Они осуществляются при помощи системы 3D-моделирования, разработчиком которой выступила компания-резидент «Жигулевской долины ООО «Вивиток».

Проект стал одним из победителей конкурса, проведенного в 2020 году КбЖД совместно с Инновационным фондом Самарской области. В результате отбора были определены самые перспективные инновационные проекты региона, которые получили возможность опробовать свои разработки в железнодорожной сфере.

- Система, разработанная нашей компанией, позволит снизить трудозатраты на проведение осмотров скально-обвальных участков, увеличить качество проведения осмотров в труднодоступных местах, где невозможен подъем на склон, а также в зимний период; проводить наблюдения за скально-обвальными участками (земляным полотном) в динамике, а также повысить сохранность человеческой жизни, - поясняет директор ООО «Вивиток» Филипп Хоменок.

Первое предпроектное испытание было проведено в октябре прошлого года на участке железнодорожного пути Инзер – Тюльма. Было получено достаточное количество данных для дальнейшей работы: оборудование можно использовать в местах, в которых затруднен подъем на полотно или определенную часть скально-обвального участка. В декабре 2020 года систему протестировали уже в рабочих условиях – на станции Царевщина. В итоге инновационная система справилась на отлично, определив с минимальными погрешностями размеры трещин в горных породах, учитывая толщину снегового покрытия.

- Изменения породы до и после эксперимента выявлены на 100 %. Расхождение в измеренных линейных расстояниях составило менее 10% и не превысило 0,5 мм – меньше минимальной погрешности, которую можно допустить при измерении вручную (канцелярская линейка предполагает погрешность в 1 мм); при определении толщины снежной массы расхождения в измерениях составили менее 1%, что достаточно для определения критических значений толщины», – уточняет Филипп.

В результате полученных материалов произведена доработка программного обеспечения системы. Следующие опытные испытания разработки резидента «Жигулевской долины» запланированы на середину апреля на перегоне Аша-Миньяр.