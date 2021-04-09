Развязка на М-5 в районе Тольятти работает без разрешения

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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до сих пор не получено. Это стало известно из материалов дела в арбитражном суде Пензенской области.

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обратилось в арбитраж с заявлением о привлечении ФКУ «Поволжуправтодор» к административной ответственности. Причиной заявление стало невыполненное предписание, выписанное 8 октября.

В нем ФКУ «Поволжуправтодор» обязывали устранить нарушение, выразившееся в эксплуатации построенной развязки «без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Нарушение нужно было устранить до 8 ноября, 17 ноября надзорный орган проверил исполнение и убедился, что нарушение не устранено.

Но привлечь ФКУ «Поволжуправтодор» к административной ответственности не удалось. Заявление было подано в самарский арбитраж, тот передал в пензенский, пока дело гуляло между судами, истек срок давности по правонарушениям, так что в Пензе не стали исследовать, что там происходит с развязкой и отклонили претензию по формальным признакам, пишет Обозрение.