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Развязка на М-5 в районе Тольятти работает без разрешения

9 апреля 2021 13:25
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Развязка на М-5 в районе Тольятти работает без разрешения

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до сих пор не получено. Это стало известно из материалов дела в арбитражном суде Пензенской области.

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обратилось в арбитраж с заявлением о привлечении ФКУ «Поволжуправтодор» к административной ответственности. Причиной заявление стало невыполненное предписание, выписанное 8 октября. 

В нем ФКУ «Поволжуправтодор» обязывали устранить нарушение, выразившееся в эксплуатации построенной развязки «без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Нарушение нужно было устранить до 8 ноября, 17 ноября надзорный орган проверил исполнение и убедился, что нарушение не устранено.

Но привлечь ФКУ «Поволжуправтодор» к административной ответственности не удалось. Заявление было подано в самарский арбитраж, тот передал в пензенский, пока дело гуляло между судами, истек срок давности по правонарушениям, так что в Пензе не стали исследовать, что там происходит с развязкой и отклонили претензию по формальным признакам, пишет Обозрение.

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