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Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области

2 апреля 2021 13:35
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Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области

В четверг, 1 апреля года 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание о перспективах развития международного аэропорта «Курумоч» с представителями компании «Аэропорты регионов».  Его участники подвели итоги работы предприятия в 2020 году и обсудили планы на 2021-й.

В прошлом году услугами воздушного транспорта воспользовались 1,7 млн человек (в 2019 году - около 3 млн человек). Это связано с ограничениями, введенными  в условиях распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в минувшем году пассажирские рейсы из Самары осуществлялись по 41 направлению, из которых 34 – регулярные. В 2020 году самарский аэропорт сотрудничал с 78 авиаперевозчиками. 

Представители компании рассказали о специфике работы аэропорта во время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В октябре 2020 года на территории «Курумоча» начал действовать мобильный медицинский пункт, где пассажиры международных рейсов могут сдать ПЦР-тест на COVID-19. Мобильный пункт сдачи анализов развернули в непосредственной близости от пассажирского терминала, на парковке перед главным входом в аэровокзал. Он работает круглосуточно. Сдать анализы может любой желающий при наличии паспорта. 

Также в аэропорту увеличили частоту уборки помещений в аэровокзальном комплексе с применением специальных дезинфицирующих средств. Стойки регистрации, информации, места общего пользования, а также контактное оборудование зон предполетного досмотра и выходов на посадку дополнительно обрабатывают. Проводится дезинфекция автобусов и транспорта, используемого для обслуживания пассажиров, воздушных судов и багажа.

Перед сменами и во время рабочего дня все сотрудники аэропорта проходят медицинский осмотр с обязательной термометрией. При выявлении признаков ОРВИ работника отстраняют от работы и направляют на лечение. В аэропорту организовано информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Виктор Кудряшов отметил, что определенные результаты начали приносить усилия государства и региональных властей по развитию внутреннего туризма. В минувшем году объём средств, которые привлекли туристы в наш регион, оценивается в 8 миллиардов рублей, и это на 20 процентов больше по сравнению с 2019-м. Специалисты отмечают и рост турпотока. В этом, безусловно, большая заслуга руководства аэропорта «Курумоч», которое делает все возможное для  создания  комфортных и безопасных условий для путешественников.

 «Регион заинтересован в развитии аэропорта. Мы делаем для этого определенные шаги. В частности, существенно увеличили объем субсидирования рейсов, - сообщил первый вице-губернатор. - В минувшем году из областного бюджета на финансирование субсидированных рейсов было выделено 69 млн рублей, в текущем  запланировано увеличить эту сумму до 120 млн».

Председатель Правительства области акцентировал внимание руководства аэропорта на том, что для региона остаются актуальными совместные проекты. Например, создание высокоскоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти с остановкой в «Курумоче». 

Также специалисты работают над корректировкой границ, которая будет завершена в летний период, сообщает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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