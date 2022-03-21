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Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время

21 марта 2022 12:27
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Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время

Представители Самарского речного пассажирского предприятия сообщили об изменениях в расписании переправ Самара-Рождествено. С 21 марта 2022 года суда на воздушных подушках будут курсировать но новому времени из-за увеличения светового дня.

Как сообщил перевозчик, СВП будут начинать ходить в 5:45 из Самары, а последний рейс будет прибывать в Рождествено в 19:15. Отправление судов будут осуществлять по мере их наполнения пассажирами.

Напомним, 19 марта 2022 года самарский видеоблогер показал ледовую обстановку на Волге в Самаре. Судя по кадрам, весна уже вступает в свои права. Ледоход можно ожидать совсем скоро, хотя кто-то еще продолжает ходить по замерзшей реке, пишет Самара-КП.

 

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