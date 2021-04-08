Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский представил новое руководство и тренерский штаб хоккейной Лады.
Министр спорта Самарской области представил новое руководство и тренерский штаб хоккейной "Лады".
12 кошек арестовали за долги хозяйки
12 кошек «арестовали» за долги хозяйки
ЦБ хочет сделать переводы цифровых рублей между физлицами бесплатными
ЦБ хочет сделать переводы цифровых рублей между физлицами бесплатными
В учреждении Тольятти медкнижки выдавали без анализов
В учреждении Тольятти медкнижки выдавали без анализов
Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков продуктов питания в школы
Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков продуктов питания в школы
Расписание электричек в Самарской области изменят
Расписание электричек в Самарской области изменят
Больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными
Больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.77
1.39
EUR 92.33
2.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Расписание электричек в Самарской области изменят

8 апреля 2021 13:30
77
Расписание электричек в Самарской области изменят
 

В Самарской области с 17 апреля 2021 года скорректируют расписание движения электричек. Изменения коснутся пригородных поездов, которые курсируют между региональным центром, Курумочем и Жигулевским морем. Об этом сообщает Самарская ППК.

По информации компании, поезда № 6332/6331 "Самара (отпр. 07:00) - Курумоч (приб. 08:30)" и № 6334/6333 "Курумоч (отпр. 12:11) – Самара (приб. 13:38)" будут ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Для поезда № 6302/6301 по рабочим дням устанавливается следующий график: Пятилетка (отпр. 05:50) - Жигулевске море (приб. 07:41). А по выходным: Пятилетка (отпр. 05:50) - Отвага (приб. 08:15).

Расписание поезда № 6312-6316/6315 в рабочие дни: Жигулевское море (отпр. 17:27) - Курумоч (18:15-18:35) - Самара (приб. 20:03). По выходным: Отвага (отпр. 16:52) - Курумоч (18:15-18:35) - Самара (приб. 20:03).

Время везде указано местное, сообщает Сова.инфо.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
08 апреля 2021, 13:16
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 8 апреля выявлены 197 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
100
В Самаре работает горячая линия о нарушениях в части выплаты заработной платы
08 апреля 2021, 13:02
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты зарплаты
По представленной информации будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства. Общество
84
У НОЦ Инженерия будущего новые партнёры!
08 апреля 2021, 09:44
У НОЦ «Инженерия будущего» новые партнёры!
В планах привлечь к совместной работе коллег из ассоциаций юристов в регионах
Образование
181
В центре внимания
Расписание электричек в Самарской области изменят
8 апреля 2021  13:30
Расписание электричек в Самарской области изменят
Транспорт
65
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
8 апреля 2021  13:16
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
89
В Самаре работает горячая линия о нарушениях в части выплаты заработной платы
8 апреля 2021  13:02
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты зарплаты
Общество
79
У НОЦ Инженерия будущего новые партнёры!
8 апреля 2021  09:44
У НОЦ «Инженерия будущего» новые партнёры!
Образование
177
Задача встречи – подвести итог сделанному в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году и определить планы работы в сфере сохранения исторической памяти на год 2021.
7 апреля 2021  19:21
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Организационного комитета «Победа»
Политика
432
Весь список