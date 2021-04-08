Расписание электричек в Самарской области изменят

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В Самарской области с 17 апреля 2021 года скорректируют расписание движения электричек. Изменения коснутся пригородных поездов, которые курсируют между региональным центром, Курумочем и Жигулевским морем. Об этом сообщает Самарская ППК.

По информации компании, поезда № 6332/6331 "Самара (отпр. 07:00) - Курумоч (приб. 08:30)" и № 6334/6333 "Курумоч (отпр. 12:11) – Самара (приб. 13:38)" будут ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Для поезда № 6302/6301 по рабочим дням устанавливается следующий график: Пятилетка (отпр. 05:50) - Жигулевске море (приб. 07:41). А по выходным: Пятилетка (отпр. 05:50) - Отвага (приб. 08:15).



Расписание поезда № 6312-6316/6315 в рабочие дни: Жигулевское море (отпр. 17:27) - Курумоч (18:15-18:35) - Самара (приб. 20:03). По выходным: Отвага (отпр. 16:52) - Курумоч (18:15-18:35) - Самара (приб. 20:03).



Время везде указано местное, сообщает Сова.инфо.