Расчетный тариф в самарском метро хотят изменить

79

В Самаре планируют скорректировать расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади в метро. Его хотят снизить с 92 рублей 91 копейки до 80 рублей 16 копеек. Об этом говорится в проекте постановления на сайте администрации города.

Данная величина - это себестоимость поездки. Она всегда выше стоимости проезда. Напомним, сейчас цена одной поездки за наличный расчет составляет 32 рубля, а по карте - 29 рублей. Ее менять не собираются. Расчетный тариф нужен для возмещения метрополитену недополученных доходов. Их компенсируют с помощью субсидий из регионального бюджета.



В прошлом году себестоимость поездки была выше, поскольку из-за коронавирусных ограничений снизился пассажиропоток. В 2021-м объем перевезенных пассажиров планируется на уровне 10,5 млн. Прирост составит 20 %. Именно поэтому себестоимость поездки решили уменьшить, пишет Сова.инфо.