Путешествовать в вагонах купе со скидкой 50% можно до 31 января

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Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") предоставляет пассажирам возможность совершать поездки на верхних местах купейных вагонов по более низким ценам до 31 января. Оформить билеты в рамках акции "В январе со скидкой 50%" можно до 28 января 2021 года.

Предложение распространяется более чем на 90 поездов дальнего следования.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.