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Путешествовать в вагонах купе со скидкой 50% можно до 31 января

20 января 2021 10:23
179
Путешествовать в вагонах купе со скидкой 50% можно до 31 января

Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") предоставляет пассажирам возможность совершать поездки на верхних местах купейных вагонов по более низким ценам до 31 января. Оформить билеты в рамках акции "В январе со скидкой 50%" можно до 28 января 2021 года.

Предложение распространяется более чем на 90 поездов дальнего следования.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
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20 января 2021  11:59
Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти
Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти
До этого она отработала десять лет в мэрии Тольятти. Новости Тольятти
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