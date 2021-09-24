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Пройти техосмотр с 1 октября должны несколько категорий россиян

24 сентября 2021 12:47
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пройти техосмотр с 1 октября должны несколько категорий россиян

Пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября обязаны несколько категорий водителей. Их назвали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), сообщает РБК.

Россияне обязаны проходить техосмотр, если срок действия диагностической карты их автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также это необходимо сделать для тех машин, которые достигли возраста четырех лет — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

Кроме того, техосмотр в обязательном порядке предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта. Речь идет про автомобили, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерческих целей.

За отсутствие актуальной диагностической карты автомобилисту сегодня выпишут штраф размером 500-800 рублей. С 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф в 2000 рублей, однако из-за планов по отмене техосмотра это решение могут отменить.

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