Проезд в самарском транспорте все-таки подорожает

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В 2022 году в Самаре вырастет стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Расчеты уже сделаны. На сколько вырастут тарифы? И как это объяснили в мэрии?

В последний раз стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Самары повышали в 2020 году. Ожидается, что цены изменятся с 1 января 2022 года.

Сейчас одна поездка стоит 32 рубля при наличном расчете, 29 рублей — при безналичном расчете. Поднять ценники хотят до 35 и 32 рублей соответственно. Такую разницу в цене чиновники объяснили стремлением стимулировать безналичные расчеты. И, судя по словам заместителя главы департамента транспорта Юрия Тапилина, это срабатывает. С 2019 по 2021 год доля пассажиров, оплачивающих проезд наличными средствами, сократилась с 33% до 14%.

Школьный проездной на месяц подорожает с 600 до 640 рублей, студенческий — с 800 до 850 рублей. Есть для учащихся и другие варианты.

— Карты на разовые поездки для школьников и студентов предлагается сделать дороже лишь на 1 рубль. Стоимость составит 16,6 рубля и 17 рублей соответственно. Студенты также смогут купить карты на 20 и 40 поездок. Стоить они будут 330 и 660 рублей соответственно. Увеличение цен составит 20 и 40 рублей, — сообщили в мэрии.

Безлимитная транспортная карта тоже подорожает. Сейчас он стоит 1865 рублей. Увеличить цену хотят на 120 рублей — до 1985 рублей.

В мэрии говорят, что цены еще не утверждены и требуют определенные согласования, пишет 63.ру.

— Предлагаемая индексация при таком варианте развития событий составит 10%, что даже меньше, чем в 2020 году. А для пассажиров-льготников подорожание составит 6,4%, если все стороны в процессе обсуждений согласятся с такой методикой расчетов, — отметили чиновники.

При этом стоимость проезда по социальной транспортной карте не изменится — 270 рублей в месяц за 90 поездок. Не исключено, что льготников станет больше. Председатель гордумы Алексей Дегтев и глава областной федерации профсоюзов Дмитрий Колесников предложили мэрии включить в их число педагогов, медиков и работников социальных служб.

Причины подорожания проезда

Чиновники заверяют, что даже после увеличения тарифы будут куда ниже реальной стоимости проезда в общественном транспорте. Самая внушительная разница — в метрополитене. Расчетный тариф на 2021 год там составляет 80 рублей 16 копеек.

Также среди причин — увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и электроэнергии.

— В 2019 году цена газомоторного топлива составляла 14,44 рубля за один кубометр, а в 2021 году — уже 18,71 рубля за кубометр. То есть рост составил 29,5%. Стоимость электроэнергии повысилась с 5,09 рубля до 5,49 за один кВт⋅ч, — подсчитал Юрий Тапилин.

Параллельно с этим в общественном транспорте снизился пассажиропоток: сказалась пандемия коронавируса и введение ограничительных мер.

— В 2020 году перевезли на 28% пассажиров меньше, чем в 2019-м. В этом году тенденция сохранилась. Пассажиропоток составил 72% от уровня 2019 года. Это создает предпосылки роста долговых обязательств перевозчиков. Частично финансовые потери компенсированы субсидиями из бюджетов различных уровней. Однако даже с учетом принятых мер недополученные доходы перевозчиков в 2020 году суммарно составили свыше 400 миллионов рублей, — объяснил замглавы дептранса.

Также потребовалась индексация зарплат сотрудникам транспортных предприятий. По данным мэрии, из-за финансовых проблем у всех возник дефицит кадров.

Например, в «Трамвайно-троллейбусном управлении» не хватает 346 водителей и 482 кондукторов. За последний год с предприятия ушли 46 работников, одной из причин была низкая зарплата.

— Зарплаты персонала ТТУ с момента предыдущего повышения стоимости проезда проиндексировали трижды: на 5% — в 2020 году, а также в 2021 году — сначала на 3,6%, а затем от 5% до 15% — в зависимости от категории работников. Такую практику продолжат. Но прибавки заработной платы часто нивелирует уровень инфляции: в 2020 году она составила 3,8%, прогноз на 2021 год — еще около 6%. Тем временем более 35% водителей сейчас получают менее 30 тысяч рублей, примерно 50% кондукторов — менее 20 тысяч рублей ежемесячно, — объяснили в мэрии.

Похожая ситуация — в компании «СамараАвтоГаз», которая обслуживает большинство автобусных маршрутов в городе. Дефицит водителей составляет 25%, кондукторов — 35%. Перевозчик даже выпустил в рейсы автобусы только с одним сотрудником, что не понравилось горожанам.

— За год штат предприятия сократился на 224 человека. Сейчас требуются 241 водитель и 337 кондукторов, — уточнили чиновники.

При расчете новой стоимости проезда чиновники ориентировались на экономическую ситуацию, предложения перевозчиков, а также опыт соседних городов.

— В Казани поездка обходится уже в 35 рублей, в Санкт-Петербурге — в 44 рубля, в Нижнем Новгороде — в 30 рублей, при этом маршрутки довезут за 35 рублей. По данным Департамента транспорта администрации Самары, увеличение стоимости проезда в ближайшее время планируется в Пензе, Чебоксарах, Саратове, Екатеринбурге, Ульяновске, Тольятти, — доложили в мэрии.

Предыдущий мораторий на повышение стоимости проезда в Самаре действовал два года. Но теперь чиновники не готовы давать таких гарантий.

— Мы берем на себя обязательства. После повышения стоимости проезда с 2022 года тарифы будут действовать до конца 2023 года. Повышений не будет, — пообещал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.