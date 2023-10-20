Проезд в самарских маршрутках может подорожать уже с ноября

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Первая волна повышений стоимости проезда может начаться уже 1 ноября 2023 года. Об этом можно судить по фото, которое опубликовали жители Самары в соцсетях.

— В маршрутке появилось объявление, что уже с 1 ноября проезд в маршрутке составит 40 рублей. Такие уведомления появились в салонах нескольких машин. В первую очередь тех, что курсируют по Московскому шоссе, — рассказали местные жители.

С чем связано повышение стоимости проезда, неизвестно, пишет 63.ру.

Между тем жителей губернской столицы уже предупредили о планах увеличить тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Пока что чиновники не раскрывают подробностей будущей реформы. Однако они уже нашли несколько объяснений, почему повышать тарифы необходимо.