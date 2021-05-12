Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%

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Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в апреле 2021 года.

Согласно опубликованным 12 мая данным, за второй месяц весны 2021 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 290,4% по сравнению с апрелем прошлого года: россияне купили 151 964 машины.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2021 года в России было продано 515 934 новых автомобиля, что на 24,3% выше чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года.

«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки». — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

4 мая сообщалось, что в России в январе-марте 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1872,2 млн рублей, что на 11,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Средневзвешенная цена иномарки по итогам первого квартала достигла 2208,5 млн рублей (+13,6%), а российского автомобиля — 760,4 тыс. рублей (+9,1%), сообщают Известия.

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