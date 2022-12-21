Продажи "Москвичей" начнутся в декабре по цене от 1,97 млн рублей

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Московский автомобильный завод "Москвич" выбрал партнеров дилерской сети в Москве и до конца года начнет отгрузку новых кроссоверов "Москвич 3" в 11 дилерских центров, сообщается в пресс-релизе автозавода.

Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей и в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Новая модель оснащается бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 л.с., 210 Нм) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

На первом этапе центры будут продавать автомобили в Москве. "В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках", – пояснил Дмитрий Пронин, генеральный директор "Москвича". Часть первых поставок пополнит парки такси и каршеринга, пишет Смотрим.

Серийное производство нового кроссовера началось 23 ноября на автозаводе "Москвич". В качестве базовой модели для "Москвича" взята продукция китайского автопроизводителя JAC. В частности, "Москвич 3" стал копией китайской модели JAC JS4.