Продажи "Москвичей" начнутся в декабре по цене от 1,97 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте.
МЧС СО напоминает о неoбходимости регистрации туристских групп
В Конкурсную комиссию представлены документы от пятнадцати претендентов.
23 декабря состоится конкурсный отбор на пост главы Самары
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
Свой юбилей коллектив отметит творческим вечером.
Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Продажи "Москвичей" начнутся в декабре по цене от 1,97 млн рублей

21 декабря 2022 11:39
148
Продажи "Москвичей" начнутся в декабре по цене от 1,97 млн рублей

Московский автомобильный завод "Москвич" выбрал партнеров дилерской сети в Москве и до конца года начнет отгрузку новых кроссоверов "Москвич 3" в 11 дилерских центров, сообщается в пресс-релизе автозавода.   

Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей и в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Новая модель оснащается бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 л.с., 210 Нм) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

На первом этапе центры будут продавать автомобили в Москве. "В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках", – пояснил Дмитрий Пронин, генеральный директор "Москвича". Часть первых поставок пополнит парки такси и каршеринга, пишет Смотрим.

Серийное производство нового кроссовера началось 23 ноября на автозаводе "Москвич". В качестве базовой модели для "Москвича" взята продукция китайского автопроизводителя JAC. В частности, "Москвич 3" стал копией китайской модели JAC JS4.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
126
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
125
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
150
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
195
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
554
Весь список