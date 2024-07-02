Продажи Lada в первом полугодии выросли в полтора раза

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Продажи Lada в РФ по итогам первого полугодия составили 217 631 автомобиль, что на 51,5% выше, чем за шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили 2 июля в пресс-службе АвтоВАЗа.

За июнь реализовано 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля. Это на 42,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно отмечается, что продажи Lada Granta составили 101 377 автомобилей за полгода (+3,3% к 2023 году) и 19 158 по итогам июня (+14,3% к июню прошлого года). Продажи Lada Vesta составили 64 263 единицы (+ 1114,8% к 2023 году), в июне — 12 495 автомобилей (+193,4% к июню 2023 года).

В первом полугодии было продано 23 231 автомобиль Lada Niva Legend, что на 36,6% превышает итоги шести месяцев 2023 года. Lada Niva Travel за полгода разошлась тиражом 25 409 автомобилей (+20,1% к 2023 году). Кроме того, в июне продано 107 автомобилей Lada Largus.

«Несмотря на общий тренд по рынку на замедление роста, продажи Lada продолжают уверенно демонстрировать положительную динамику. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматической трансмиссией», — сказал вице-президент АО «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

По его словам, во втором полугодии запланировано вывести на рынок новые модели и модификации, а также предложить выгодные программы приобретения авто, пишут "Известия".