Продажи автомобилей в РФ выросли на фоне ожидаемого повышения утильсбора

Продажи автомобилей в России выросли из-за ожидаемого повышения утилизационного сбора, рост показателей зафиксирован в Центральном, Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Это следует из данных, которые представлены в докладе Банка России. С документом ознакомилось агентство ТАСС.

В сентябре в регионах Центральной России продажи легковых и коммерческих автомобилей достигли максимума за год, хотя за девять месяцев они упали на 20,9% по сравнению с прошлым годом.

Автодилеры субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа, отметили увеличение продаж новых и подержанных иномарок, включая лизинг и рассрочку.

В Уральском федеральном округе продажи новых машин в августе и сентябре были близки к рекордным показателям июля, несмотря на сокращение стимулирующих программ.

Кроме ожиданий повышения утилизационного сбора, спрос покупателей в Центральной России стимулировали акции и скидки на отдельные модели. Это привело к корректировке производственных планов региональных автозаводов: в июне-августе производство легковых автомобилей снизилось.

В Северо-Западном федеральном округе распродажи складских запасов в июле и августе временно увеличили объем продаж, но в сентябре он снова снизился.